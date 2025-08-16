Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sánchez este sábado durante la videoconferencia. Moncloa

Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar mañana las zonas afectadas por los incendios

El presidente del Gobierno se desplazará Ourense y León tras presidir este sábado por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:16

Pedro Sánchez interrumpirá sus vacaciones en Lanzarote para visitar este domingo las zonas más afectadas por la devastadora ola de incendios que arrasa decenas de ... miles de hectáreas y que está teniendo su réplica, igual de intensa, en el tablero político. El presidente del Gobierno se desplazará hasta Ourense y León tras presidir esta misma mañana por videoconferencia el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan estatal de Emergencias y después de telefonear ayer a los presidentes de Galicia, Extremadura y Castilla y León; Alfonso Rueda, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, para interesarse por la situación crítica de esas comunidades. Ya sobre el terreno, mantendrá diferentes encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, avanzan fuentes gubernamentales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cupón Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones en Granada
  2. 2 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  3. 3 Una familia de un pueblo de Granada triunfa con sus buñuelos rellenos de tomate, queso y jamón
  4. 4

    Arde una vivienda en pleno centro de Aldeire con tres ocupantes en su interior
  5. 5

    Así será la Residencia Sénior Tropical: Un gran hotel para mayores a precio de coste
  6. 6

    El asesinato de dos guardias civiles que llenó de rabia Granada
  7. 7

    Comienzan las obras para convertir el convento de las Vistillas en templo budista
  8. 8

    La Guardia Civil encuentra decenas de perros y équidos en pésimas condiciones en una finca de Güéjar Sierra
  9. 9 13 operaciones en Granada se saldan con 26 detenciones y 3.000 plantas de marihuana incautadas
  10. 10

    El Granada confirma el patrocinio principal de la Cámara de Comercio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar mañana las zonas afectadas por los incendios

Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar mañana las zonas afectadas por los incendios