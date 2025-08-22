Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente Pedro Sánchez habla con uno de los afectados en la provincia de León. EP

Sánchez insiste en el pacto climático desdeñado por el PP ante los «gravísimos» incendios

Anuncia que una comisión de Interior y Medio Ambiente pondrá en marcha el plan este martes y avanza que la próxima Conferencia de Presidentes definirá políticas de prevención y respuesta a las emergencias. El presidente puso en valor la «extraordinaria» labor de la directora general de Protección Civil

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:44

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado este viernes a Asturias para conocer la evolución del incendio forestal de Degaña, concejo del suroeste ... colindante con la provincia de León y lugar donde se ha desplegado el puesto de mando. El jefe del Ejecutivo recogió la propuesta que le lanzó el presidente asturiano Adrián Barbón y avanzó que en la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará antes de que finalice el año en esta comunidad, se abordarán políticas de prevención, respuesta y construcción futura ante los casos de emergencias, como los «muy graves» incendios que están azotando a territorios del este y noroeste peninsular desde hace dos semanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Parecen estudiantes, pero son ladronas croatas y te revientan el piso en un momento»
  2. 2 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  3. 3

    Llega a Granada el humo de los incendios que asolan el noroeste de España
  4. 4 La garduña, el segundo animal carnívoro más abundante en Granada: «Puedes verlo en el Salón o el Albaicín»
  5. 5

    Granada ultima el acuerdo con la CHG para subir la compuerta que permitirá renaturalizar el Genil
  6. 6 La cafetería de Granada que «se queda pequeña» por sus tartas de queso y galletas americanas
  7. 7

    Salud restringe el baño por tercera vez este verano en la playa de Carchuna
  8. 8

    Boyé dejará margen pero obliga a buscar otro delantero como poco en el mercado
  9. 9

    Repunte de robos de vehículos en el Cinturón para cometer delitos con ellos
  10. 10 Coudet: «He querido tener varias veces a Boyé, me gustan sus características»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sánchez insiste en el pacto climático desdeñado por el PP ante los «gravísimos» incendios

Sánchez insiste en el pacto climático desdeñado por el PP ante los «gravísimos» incendios