Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez, este viernes, en la cumbre de líderes COP30 que se celebra en Belem (Brasil).

Sánchez insiste en que agotará la legislatura mientras pide elecciones en la Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno asegura tomarse «en serio» las advertencias de Junts pero defiende que es preciso «perseverar» en el diálogo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:46

Comenta

Pedro Sánchez insiste en desoír la advertencia de Junts de que ya ha perdido la mayoría necesaria para gobernar. El presidente del Gobierno aseguró ... este viernes que sigue manteniendo su intención de agotar la legislatura en 2027 y pidió a todos sus socios de investidura mantener abierto el diálogo. «Me tomo muy en serio lo que dicen pero creo que merece la pena perseverar y los resultados están ahí», defendió en una comparecencia desde Belém (Brasil), al término de la cumbre de líderes de la COP30. «España vive uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años», esgrimió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  2. 2 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  3. 3 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  4. 4 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  5. 5 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  6. 6

    Una vela junto a una bombona de butano, causa del incendio en Joaquina Eguaras
  7. 7

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  8. 8 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  9. 9

    La Policía apunta a que los líderes de la trama empezaron los amaños en 2007
  10. 10

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sánchez insiste en que agotará la legislatura mientras pide elecciones en la Comunidad Valenciana

Sánchez insiste en que agotará la legislatura mientras pide elecciones en la Comunidad Valenciana