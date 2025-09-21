Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la tradicional Fiesta de la Rosa EFE

Sánchez exige a Aznar disculpas por el 11-M y por la guerra de Irak

El presidente del Gobierno se compromete a renovar la financiación autonómica esta legislatura

Cristian Reino

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:02

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enarbolado este domingo en Gavà la bandera del viejo lema del 'no a la guerra' para tratar de ... movilizar a la izquierda frente a la derecha y a la extrema derecha. En un mitin celebrado en la localidad barcelonesa, en el marco de la Fiesta de la rosa del PSC, Sánchez ha cargado contra el expresidente del Gobierno, José María Aznar, al que ha exigido «disculpas por su guerra de Irak, disculpas por su mentira con la guerra de Irak y también por el 11 de marzo». «Veía armas de destrucción masiva donde no existían y es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza», ha asegurado.

