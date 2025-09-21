Sánchez exige a Aznar disculpas por el 11-M y por la guerra de Irak

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enarbolado este domingo en Gavà la bandera del viejo lema del 'no a la guerra' para tratar de ... movilizar a la izquierda frente a la derecha y a la extrema derecha. En un mitin celebrado en la localidad barcelonesa, en el marco de la Fiesta de la rosa del PSC, Sánchez ha cargado contra el expresidente del Gobierno, José María Aznar, al que ha exigido «disculpas por su guerra de Irak, disculpas por su mentira con la guerra de Irak y también por el 11 de marzo». «Veía armas de destrucción masiva donde no existían y es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza», ha asegurado.

Mientras, el presidente del Gobierno se ha comprometido a presentar un nuevo modelo de financiación de las autonomías en lo que queda de legislatura. «Once años después, ya toca renovar la financiación autonómica», ha asegurado el dirigente socialista. Sánchez ha intervenido en la Fiesta de la rosa que el PSC organiza todos los años en Gavà para dar comienzo al curso político. Arropado por los socialistas catalanes, ante unas 15.000 personas, según cifras de la organización, el jefe del Ejecutivo central ha abogado por reforma el sistema de financiación autonómico para dar un impulso y «fortalecer el estado del bienestar». En este punto, ha cargado contra el modelo fiscal que a su juicio plantea la derecha. Ha asegurado que en 7 años, el Gobierno ha transferido 45.000 millones de más al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, que solo ha destinado el 45% de esos recursos a financiar servicios públicos, según las cifras del presidente del Gobierno. «El resto se lo ha dado a los ricos con regalos fiscales», ha asegurado.

Sánchez, acompañado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que su proyecto no tiene fecha de caducidad y ha mostrado su voluntad de llegar a 2027, agotar la legislatura e ir «mas allá».