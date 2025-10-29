Sánchez se escuda en la dana y evita responder a Feijóo: «Hoy no es el día»

El Congreso celebra este miércoles una sesión de control al Gobierno profundamente marcada por el aniversario de la dana. El hemiciclo ha comenzado el pleno ... con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia que hace hoy justo un año azótó valencia, dejando 229 fallecidos, también en la localidad castellanomanchega de Letur. Acto seguido, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha evitado contestar las preguntas del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, alegando que «hoy no es el día». Esta tarde, en un clima de tensión política, se celebrará el funeral de Estado en la capital.

El dirigente popular había acusado al presidente de «politizar» la catástrofe y de mentir durante todo su mandato. También le preguntó por si dirá la verdad este jueves, cuando comparece en la comisión que investiga en el Senado la 'comisión Koldo'. «Usted ha mentido a todos, a sus votantes, a sus socios, hasta el Gobierno alemán le ha desmentido. Mintió sobre presentar Presupuestos, a la mujeres, sobre su pareja, en sus cartas para taparla, escondiendo a su hermano en la Moncloa, con Cerdán y con Ábalos, con la financiación de su partido... Señor Sánchez, miente más que el CIS y que su Televisión Española, y mentirá mañana en el Senado. Si no le tuviera miedo a la calle estaría convocando elecciones, no tiene plan B para gobernar», ha espetado Feijóo.

Sánchez ha guardado silencio en la contrarréplica, dejando sin usar su segundo turno de palabra. Antes, había explicado al dirigente de los populares que «hoy es el día de la dana, un día muy duro para los familiares de las víctimas, para las personas que lo han perdido todo y están reconstruyendo sus vidas. Un día de dolo para la Comunidad Valenciana especialmente».

Renovación de RTVE

En preguntas posteriores que han formulado otros cargos del PP como el vicesecretario Miguel Tellado o la portavoz parlamentaria, Esther Múñoz, han recorado como, hace un año, el Congreso no suspendió el pleno para la renovación de RTVE, cuando ya se conocían medio centenar de muertos. «Hace un año mantuvo un pleno para politzar RTVE mientras en Valencia morían personas», ha lanzado Feijóo como respuesta al silencio del presidente.