Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez, en un momento de su entrevista para la cadena Ser este lunes.

Sánchez defiende los pagos en efectivo del PSOE: «No es una caja, la fuente son las cuentas corrientes del partido»

El presidente del Gobierno sostiene que él mismo ha podido liquidar gastos por esa vía pero insiste en que no hay «ningún indicio» que apunte a una «supuesta financiación irregular»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 11:39

Comenta

Lo habían hecho la portavoz del Gobierno y la del PSOE, pero hoy ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha defendido que pagar ... gastos en efectivo a trabajadores o dirigentes de un partido es algo perfectamente normal. que se realiza en todo tipo de instituciones y de empresas. «Lo importante es que sea legal, si es acorde con la ley de financiación de partidos políticos y, en este caso, es así -ha esgrimido- No hay ningún indicio que apunte a una supuesta financiación irregular del PSOE».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una trifulca en la feria de Íllora acaba con dos detenidos y varios policías locales heridos
  2. 2 Vuelve la lluvia a Granada y Andalucía con el cambio de tiempo: ¿cuándo regresa?
  3. 3 La boda más patriota en Granada en la Hispanidad: «Sonó el himno de España y repartimos banderas»
  4. 4 Granada se vuelca con Elenita y Samuel, dos grandes causas que necesitan todo el apoyo
  5. 5

    Los primeros árboles llegan al futuro Parque de las Familias
  6. 6

    De hilanderas a emprendedoras: las vidas de la Fábrica de San Patricio
  7. 7

    Fomento toma medidas en el tramo de la A-395 donde murió un niño hace medio año
  8. 8 Un establecimiento de un pueblo de Granada sigue conservando el mosto en tinajas de barro
  9. 9

    El Granada no acudirá al mercado libre de delanteros por la lesión de Bouldini
  10. 10 La alcaldesa de Granada entrega la Medalla de Oro de la ciudad a la Hermandad del Rescate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sánchez defiende los pagos en efectivo del PSOE: «No es una caja, la fuente son las cuentas corrientes del partido»

Sánchez defiende los pagos en efectivo del PSOE: «No es una caja, la fuente son las cuentas corrientes del partido»