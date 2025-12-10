Sánchez critica ante Abás el «alto el fuego de cartón piedra» en Gaza

Pedro Sánchez recibió este miércoles en Moncloa al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, con el objetivo de «reforzar el apoyo político y ... financiero». El encuentro se produjo en una jornada con especial simbolismo, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. En la cita, el jefe el Ejecutivo español se mostró muy muy crítico con la situación actual de Gaza y recordó o que «la paz no puede ser un paréntesis breve entre guerras», apuntando que, «tras el alto el fuego, los palestinos siguen sufriendo ataques, violencia y restricciones a derechos básicos».

El dirigente socialista cree que «hubo un acuerdo de alto el fuego pero tiene que ser real, no de cartón piedra«. También señaló que no descansará »hasta que cesen los ataques».

El jefe del Ejecutivo también exigió que «los responsables del genocidio deberán rendir cuentas, tarde o temprano, para que las víctimas encuentren justicia, reparación y cierto descanso, para que una tragedia así no vuelva a repetirse».

El plan de Trump

Abás, que asentía las palabras del presidente español, ha pedido que «se implemente todo el plan de paz de Trump» y también ayuda para terminar con la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania, el territorio que la Autoridad Nacional Palestina que él representa y que controla parcialmente, al contrario de Gaza, aún en manos de la milicia islamista Hamás.

Se trata de la segunda visita de Abás a España después del reconocimiento oficial de Palestina como Estado de pleno derecho en la comunidad internacional, que el Gobierno llevó a cabo en mayo de 2024 y que agravó la crisis diplomática con Israel. Un litigio que aún no se ha resuelto y cuyo último capítulo ha sido el boicot de RTVE a la próxima edición del Festival de Eurovision por la participación de un representante israelí.