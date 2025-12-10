Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mahmud Abás y Pedro Sánchez en la Monclos, este miércoles. EFE

Sánchez critica ante Abás el «alto el fuego de cartón piedra» en Gaza

El presidente reclama que «para que exista una paz justa» los responsables del «genocidio» deben rendir cuentas ante la justicia

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 19:38

Comenta

Pedro Sánchez recibió este miércoles en Moncloa al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, con el objetivo de «reforzar el apoyo político y ... financiero». El encuentro se produjo en una jornada con especial simbolismo, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. En la cita, el jefe el Ejecutivo español se mostró muy muy crítico con la situación actual de Gaza y recordó o que «la paz no puede ser un paréntesis breve entre guerras», apuntando que, «tras el alto el fuego, los palestinos siguen sufriendo ataques, violencia y restricciones a derechos básicos».

