El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

Sánchez, citado a comparecer en la comisión del 'caso Koldo' del Senado el 30 de octubre

«Esperemos que no haga lo mismo que Ábalos y Koldo. No puede callar», afirma la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García

Álvaro Soto
María Eugenia Alonso

Álvaro Soto y María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:03

Comenta

Pedro Sánchez comparecerá en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado el jueves 30 de octubre, un día después del primer aniversario de la ... dana de Valencia a las 9 de la mañana, según ha anunciado este jueves la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García. «Sánchez no puede callar. Tendrá que dar explicaciones en el Senado, con luz y taquígrafos, y deberá responder por lo que ha hecho, por lo que ha permitido y por lo que ha encubierto. Si no lo hace, España lo entenderá como una confesión«, ha asegurado García.

