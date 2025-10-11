Sánchez estará el lunes en Egipto en la firma del acuerdo sobre el plan de paz El presidente, invitado por el Gobierno egipcio, participará en la cita que dará un espaldarazo internacional al pacto de Trump asumido por Israel y Hamás

L. Pérez Sábado, 11 de octubre 2025, 10:06

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará presente este lunes en Egipto en la firma del acuerdo para el fin de la masacre en Gaza ... y la paz en Oriente Próximo que entró en vigor ayer viernes, tras ser asumido por el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu y la milicia palestina Hamás bajo patrocinio de Donald Trump. Sánchez ha sido invitado por el Gobierno egipcio a una cumbre en El Cairo con el que la comunidad internacional, con los países árabes al frente, pretende dar un espaldarazo explícito al pacto para hacer permanente el alto el fuego que ha puesto fin a dos años de castigo de Israel sobre la población civil de la Franja a raíz de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 y forjar una salida duradera y estable al conflicto histórico en la región.

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

