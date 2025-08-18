Robles acusa a Feijóo de hacer «demagogia» con los incendios por el refuerzo militar En el noveno día de fuegos que asolan parte de España, la ministra de Defensa ha acusado al presidente del PP y a líderes autonómicos de «saber» que el ataque directo «solamente lo pueden hacer los profesionales» de la UME

Mateo Balín Lunes, 18 de agosto 2025, 10:59 | Actualizado 12:17h.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado a dirigentes del Partido Popular de actuar con «demagogia política» al pedir más medios militares para luchar contra los incendios forestales que están asolando parte del territorio español, sobre todo el noroeste del país, precisando que la Unidad Militar de Emergencias (UME) lleva desplegada desde el pasado 2 de agosto, ya que estos uniformados son los únicos que pueden atacar directamente el fuego.

En una entrevista en la Cadena Ser y luego en el programa La Hora de La 1 de TVE, Robles ha confirmado que habrá 500 militares más que se sumarán a las rotaciones para la lucha contra los incendios, pero «en ningún caso» será para realizar ataques directos. En este contexto, ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de «saber» que estos militares realizarán labores de logística porque, según ha dicho, el ataque directo «solamente lo pueden hacer los profesionales y a veces ni siquiera, porque en ocasiones hay un enorme riesgo y la prioridad es salvar vidas».

Eso sí, la titular de Defensa ha reconocido que estos 500 militares se sumarán a la lucha contra los incendios porque «ya son muchos días y es necesario ese apoyo logístico» con maquinaria específica para contener el avance de las llamas.

Profesionales cualificados

Asimismo, Robles ha defendido que tanto el Ejército de Tierra como el del Aire están ayudando para transportes o maniobras logísticas, insistiendo en que «lo importante y lo esencial es atacar directamente al fuego». «Todo lo que no sea atacar directamente al fuego no va a servir para nada. Yo no quiero entrar en debate con nadie, pero no se trata de pedir medios, se trata de que haya profesionales cualificados con los medios necesarios e indispensables», ha añadido.

Una de las labores logísticas que reforzarán estos uniformados pasará por hacer patrullas para evitar que haya incendiarios, según ha explicado Robles, que ha reconocido que se pueden incrementar los medios desde el punto de vista de presencia física, aunque ha recalcado que no se puede decir que «faltan medios para la extinción del incendio». "Desde el primer día, se están desplegando todos los medios necesarios", ha insistido.

Prioridad: proteger las poblaciones

Según ha sostenido, la prioridad de las autoridades es «proteger las poblaciones y evacuar a las personas», aunque ha reconocido la dificultad de tomar la decisión porque a veces la evacuación puede conllevar el riesgo que a la hora de salir de una población puedan ser atacados por el fuego. Con todo, Robles ha dicho que los miembros de la UME aseguran que en 20 años desde la creación de este cuerpo «no se había visto una situación como la actual».

«Ayer nos explicaban que son unos fuegos de una enorme voracidad, incontrolables en la mayoría de los casos, que además son muy difíciles de extinguir, por no decir imposibles. Y lo otro que agrava la situación es que se van produciendo muchos focos al mismo tiempo, que además están en lugares muy diferentes, pero que se van retroalimentando, y por tanto yo no podría ya decir cuál es el sitio más complicado y el sitio más difícil», ha sentenciado.

Según Robles, los fuegos no podrán apagarse por completo hasta que no cambien las condiciones climatológicas, que, en parte, son las que están complicando las labores de extinción. "No se va a poder controlar hasta que no haya un cambio climatológico", ha asegurado.