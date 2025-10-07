Robles se planta ante Indra y estudia acciones legales por los retrasos del blindado 8X8

No hay marcha atrás. Uno de los programas estrella del Ministerio de Defensa, el de los blindados 8x8, valorado en 2.500 millones de euros, ... está en el aire y Margarita Robles ha decidido poner pie en pared. En un comunicado de apenas un párrafo, la titular del departamento ha trasladado a la cúpula directiva de Indra su preocupación por los «sucesivos retrasos» en la entrega de los vehículos Dragón para el Ejército de Tierra y ha avanzado que el ministerio estudia la posibilidad de emprender acciones legales por el incumplimiento de los plazos del contrato.

Esta mensaje ha sido trasladado por Robles, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat, al presidente de Indra, Ángel Escribano, y al consejero delegado de la firma, José Vicente de los Mozos, en una reunión de alta tensión mantenida este martes en las oficinas centrales de la compañía.

El contrato relativo al programa de Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) se subscribió el 25 de agosto de 2020 con el consorcio Tess Defense, liderado por Indra desde el mes de julio al alcanzar el 51% del capital social. Este contrato acumula retrasos significativos respecto al calendario inicialmente acordado. No se cumplieron los objetivos de entrega fijados para 2024 y la transferencia de vehículos ha sido reprogramada varias veces, desplazando los plazos a lo largo de 2025 y años siguientes.

El Ministerio de Defensa ya impuso sanciones al consorcio fabricante por el incumplimiento de hitos técnicos, y la preocupación por esta situación ha sido reiterada públicamente en ámbitos políticos y por la propia Robles en los recientes premios de la Armada.

Retrasos hasta 2027

Hasta abril pasado solo se habían recibido un pequeño lote de diez unidades (de la versión zapadores), muy lejos de las 92 prometidas para 2024 y aún están pendientes de pruebas y certificación antes de entrar en servicio en el Ejército de Tierra. Se espera que la entrega total de las 348 blindados previstos se retrase hasta al menos 2027, con reprogramaciones anuales que todavía podrían variar según la evolución técnica y logística.

El consorcio Tess Defence, integrado por Indra, Santa Bárbara Sistemas, SAPA y Escribano Mechanical & Engineering, se encuentra bajo presión para acelerar el ritmo de producción en sus fábricas de Sevilla y Trubia (Asturias) y cumplir con los requisitos exigidos por el ministerio. Ante los continuos retrasos, el PP reclamó incluso a Defensa cancelar el programa que ellos mismo pusieron en marcha durante el Gobierno de Rajoy. En palabras del diputado popular Agustín Conde, que bautizó en febrero pasado al blindado de ocho ruedas como un "mastodonte de 32 toneladas sin potencia ni movilidad que no pueden subirlo por la rampa del avión de transporte A-400", ya se han abonado 1.200 millones, casi la mitad del valor total del programa.

De forma paralela, ante la falta de avances del blindado, la industria nacional ha ido trabajando ya en nuevas versiones. Sin ir más lejos, Escribano ya ha anunciado que fabricará en su planta de Linares (Jaén) el nuevo blindado '6x6 Ferox'. Este vehículo se presentó en la última edición de la feria internacional de defensa de Madrid, donde se detalló que la empresa de Emiratos Árabes NIMR cerró un acuerdo con Escribano para transferirle el conocimiento para que pueda contar con plena autonomía en el diseño y fabricación. Esta compañía está presidida por Javier Escribano, hermano del máximo responsable de Indra y fundador de la empresa familiar.