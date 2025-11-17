Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cascos azules españoles de la misión de pacificación de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL). AFP

Robles denuncia los disparos de un tanque israelí a cascos azules españoles en Líbano

Los soldados salieron ilesos pese a que los proyectiles impactaron a «cinco metros» de su posición. El Ejército hebreo justifica que «fueron clasificados como sospechosos» por el mal tiempo

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:04

Soldados españoles integrados en la misión de pacificación de Naciones Unidas en Líbano fueron atacados este domingo en la zona de El Hamames, al sur ... del país, por un carro de combate del Ejército israelí. Los uniformados se encontraban realizando una tarea de reconocimiento terrestre cuando se rodujeron disparos de ametralladora pesada lanzados desde un Merkava a escasos metros donde se encontraban, sin que hubiera que lamentar heridos ya que pudieron protegerse.

