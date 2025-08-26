Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La ministra de Defensa, Margarita Robles, compareciendo este martes en el Senado EFE

Robles arremete contra Feijóo y culpa a los barones autonómicos del PP de falta de prevención

Los populares atacan al Gobierno: «Levanta muros y busca el conflicto y la confrontación»

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 26 de agosto 2025, 20:45

La bronca política por la gestión de los incendios se ha trasladado este martes al Senado. El PP ha forzado la comparecencia de cuatro ministros. ... La titular de Defensa, Margarita Robles, ha abierto fuego en la Cámara Alta, donde ha defendido la gestión del Gobierno y de su departamento en concreto y ha atacado al PP, a su líder y a alguno de sus presidentes autonómicos por la falta de prevención en la lucha contra los incendios y la tardanza a la hora de pedir la actuación del Ejército y su unidad militar de emergencias (UME). «Las comunidades autónomas deben cumplir sus obligación. Y desgraciadamente no lo están haciendo», ha afirmado.

