Los Reyes visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas por los incendios
Don Felipe y doña Letizia quieren conocer de primera mano, como ya hicieron con la dana, las necesidades de los afectados y agradecer su trabajo a los equipos de extinción
Madrid
Viernes, 22 de agosto 2025, 12:22
Los Reyes visitarán la próxima semana las zonas afectadas por los graves incendios que este verano han destruido ya más de 340.000 hectáreas y ... han obligado a desalojar a decenas de miles de personas. Felipe VI ya avanzó su voluntad el pasado domingo, cuando interrumpió sus vacaciones y regresó desde Grecia a Madrid para visitar el cuartel de la UME en Torrejón de Ardoz. Allí dijo que su deseo era acudir sobre el terreno a las zonas afectadas cuando la evolución de la situación y las circunstancias lo aconsejaran.
Como ya hicieron con la dana, la intención de don Felipe y doña Letizia es escuchar a los afectados, acompañarles, valorar el alcance de los daños y convertirse en un altavoz de sus demandas, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego estas dos últimas semanas y proteger a la población.
Según avanza Casa Real, los Reyes han pedido además a la Fundación Hesperia, de la que son presidentes de honor, que examine las posibilidades que tiene de contribuir con sus fondos propios a la financiación de algunos de los proyectos de reconstrucción o recuperación que se pongan en marcha en la comunidades autónomas golpeadas por el fuego.
