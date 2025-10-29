Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rey Felipe VI y la reina Letizia durante el funeral por las víctimas de la DANA, el pasado año EFE

Los Reyes y Sánchez saludarán a representantes de familiares de víctimas de la dana antes del funeral de Estado

Así se desprende del cambio de programa que ha efectuado el Ejecutivo central en relación con el acto por las víctimas de la catástrofe

EP

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:53

Los Reyes Felipe y Letizia, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludarán en una sala adyacente del Museo de les Ciències de València a ... representantes de familiares de víctimas de la dana unos minutos antes de que comience el funeral de Estado, sobre las 17.45 horas.

