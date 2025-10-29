Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rey emérito Juan Carlos I, en una de sus últimas apariciones públicas en España, en mayo pasado en la localidad de Sanxenxo (Pontevedra). E. P.

El rey emérito advierte que «la democracia no cayó del cielo» y justifica su exilio para no dañar a Felipe VI

En una entrevista poco antes de salir sus memorias, de las que espera que sirvan para exorcizar «nuestros demonios«, Juan Carlos I admite que también quiso huir de la prensa

R. C.

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:15

El rey emérito ha querido reivindicar su papel en la llegada de la democracia a España en vísperas del 50 aniversario de su llegada al ... trono, que ocupa desde junio de 2014 su hijo Felipe VI. Juan Carlos I ha concedido una entrevista al diario francés Le Figaro en la que subraya –poniendo en valor de paso su papel para truncar la intentona de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981- que precisamente esa democracia «no cayó del cielo», al tiempo que lamenta que en la política actual no reine el «espíritu de la Transición», en una clara referencia a las grandes dificultades que ponen los partidos para alcanzar consensos.

