Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Rey deja a Juan Carlos I fuera de los actos por el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía

Felipe VI impondrá el 21 de noviembre los toisones de oro a la reina Sofía, a Felipe González y a los padres de la Constitución aún vivos

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:09

Comenta

Felipe VI entregará el próximo 21 de noviembre en el Palacio Real los últimos cuatro Toisón de Oro concedidos a su madre, la reina Sofía, ... al expresidente del Gobierno Felipe González, y a los dos padres de la Constitución de 1978 que siguen vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca. Será en vísperas del cincuenta aniversario del restablecimiento de la monarquía en España. Un acto institucional que contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de las máximas autoridades del Estado pero en el que el gran ausente será Juan Carlos I, principal protagonista de la efemeride. Para ese día, hay previsto un almuerzo familiar y estrictamente privado en el Palacio de El Pardo al que sí está invitado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  2. 2 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  3. 3 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  6. 6 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana
  7. 7 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  8. 8

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo
  9. 9 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  10. 10 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Rey deja a Juan Carlos I fuera de los actos por el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía

El Rey deja a Juan Carlos I fuera de los actos por el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía