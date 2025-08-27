Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La líder de Podenos, Ione Belarra. Efe

Las reticencias de los aliados enfrían el pacto de Estado de Sánchez

Podemos tilda la idea de «ocurrencia» entre las dudas de Esquerra y las líneas rojas de los comunes y Compromís

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:39

A Pedro Sánchez se le complican los apoyos que necesita para que el pacto de Estado para luchar contra las consecuencias del cambio climático, que ... planteó hace apenas diez días en plena ola de incendios, no caiga en saco roto. A la negativa del PP, que ha puesto sobre la mesa su propio plan con 50 medidas antiincendios, se suman las reticencias y las dudas planteadas por igual de algunos de sus aliados parlamentarios.La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, calificó de «ocurrencia» la propuesta del jefe del Ejecutivo para salir al paso ante las críticas por la gestión de los fuegos que han arrasado más de 350.000 hectáreas en quince días. «Estaban agobiados y buscaron un titular», afirmó en una entrevista en RNE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan a medio centenar de personas tras un fuerte temporal en La Herradura
  2. 2 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  3. 3

    A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
  4. 4

    La salud del futuro llega a Juventud
  5. 5 El bar de «cuchareo» que devuelve a Granada los «sabores de antaño»
  6. 6 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  7. 7 Una prestigiosa revista sitúa a una playa de Granada como «una de las más hermosas»
  8. 8 Detenida una pareja por robar el dinero a una anciana de Castell de Ferro de la que se habían hecho amigos
  9. 9

    El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo
  10. 10

    Evacuado en helicóptero un trabajador herido grave tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las reticencias de los aliados enfrían el pacto de Estado de Sánchez

Las reticencias de los aliados enfrían el pacto de Estado de Sánchez