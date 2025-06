Los responsables ADIF e Ineco reconocen que no controlaron el trabajo de Jésica

Los responsables de las empresas públicas ADIF e Ineco reconocieron este martes en la Audiencia Nacional que nunca controlaron el trabajo de Jésica Rodríguez, la ... exnovia de José Luis Ábalos que fue enchufada en ambas compañías. Los cuatro cargos, ante el juez Ismael Moreno, insistieron en que no se supervisaron la asistencia de Rodríguez porque esta mujer dependía directamente de Joseba García, hermano de Koldo, el entonces asesor del exministro.

Rodríguez confesó el pasado febrero ante el alto tribunal que cobró sin trabajar un solo día de dos empresas de la Administración Central siempre para bajo el paraguas de ADIF: primero desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021 en Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) dentro del ministerio de su examante y, luego, desde 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre de ese año en Tragsatec, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aunque bajo la tutela de Agricultura.

Moreno tomó declaración este martes por la presunta contratación irregular de Rodríguez a la responsable de Selección y Reclutamiento de Ineco, a una experta senior en Ineco, al director de Gestión Administrativa de Adif y a la jefa de proyecto. Todos ellos afirmaron que no recibieron órdenes expresas de contratar a la ex de Ábalos, porque no era su atribución, e insistieron en que dieron por supuesto que Rodríguez realizaba sus tareas de forma adecuada porque recibían sus partes de trabajo de manera regular y porque no hubo quejas sobre su actividad. La investigación ya ha revelado que era Joseba García quien rellenaba esos partes.

El pasado 20 de mayo, el juez Moreno, a petición del Supremo y con el apoyo de Anticorrupción, imputó a la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera por la contratación supuestamente fraudulenta de Jésica Rodríguez.

«Me corta los huevos»

La decisión del instructor de la Audiencia Nacional de imputar a la exdirectora de Adif se produjo después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a principios de abril remitiera al Supremo un atestado en el que incluía un cruce de mensajes entre la exalto cargo de Transportes y Koldo García. El 11 de febrero de 2019, García metió prisa a Pardo de Vera para que cerrara la contratación de la pareja del entonces ministro. «Sólo una cosa, que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de Joseba, que sino Jose me corta los huevos», escribió a la directora la mano derecha de Ábalos.

Días después, Pardo de Vera, en un mensaje que revela que efectivamente se involucró personalmente en el fichaje de Jésica, contestó a Koldo García: «Están ya con ello, mañana le llaman, no se puede dar de alta sin seguir un procedimiento». Poco después, los mensajes de la examante de Ábalos a Koldo atestiguan que efectivamente le llamaron para una entrevista laboral en la Feria de Madrid.