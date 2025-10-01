Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El magistrado Manuel Ruiz de Lara. EP

Reabren el expediente al juez que llamó «psicópata» a Sánchez y «Barbigoña» a su esposa

La Comisión Permanente del CGPJ, con el voto de calidad de la presidenta Perelló, revoca el archivo disciplinario contra Manuel Ruiz de Lara por sus insultos en redes sociales

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:16

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el voto de calidad de su presidenta Isabel Perelló, ha ordenado reabrir un expediente ... disciplinario al magistrado Manuel Ruiz de Lara por sus insultos al presidente del Gobierno y su mujer desde su perfil de redes sociales. El órgano ejecutivo del gobierno de los jueces ha rechazado la propuesta que hacía el promotor de la acción disciplinaria del Consejo de archivar las diligencias abiertas contra este togado, que habría llamado «psicópata sin límites éticos» a Sánchez y «Barbigoña» a su mujer, Begoña Gómez, además de acusar al primero de «golpismo».

