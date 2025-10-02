Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, durante un evento en el Ateneo de Madrid. EP

Pumpido asegura que le «extrañaría» que la Justicia Europea no avalara la amnistía

El presidente del TC se manifiesta sobre las cuestiones prejudiciales de la ley que debe resolver el TJUE y avanza que los recursos de Puigdemont y Junqueras "tardarán meses" en sentenciarse

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:47

Comenta

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha manifestado este martes que le «extrañaría» que «España fuera el único país de la Unión ... Europea» cuyo Parlamento no pudiera aprobar una amnistía, en alusión a las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales españoles al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la aplicación de esta ley para el borrado penal del 'procés' secesionista en Cataluña en otoño de 2017.

