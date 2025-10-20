Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El líder de JxCat, Carles Puigdemont (i), en la permanente del partido en Waterloo (Bélgica) en septiembre. EFE

Puigdemont llama a cerrar filas en Junts ante el auge de la ultra Aliança Catalana

Los posconvergentes buscan la cohesión interna antes de decidir sobre si rompen o no con Pedro Sánchez en las próximas semanas

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:15

Comenta

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, llamó el domingo a los mandos de su partido y a las bases a cerrar filas ante el ... auge de la extrema derecha nacionalista, representada por Aliança Catalana. Hace tiempo que hay sectores en la formación juntera que le piden que confronte a Sílvia Orriols, a la que sigue sin citar, pero esta vez se refirió a la extrema derecha independentista en términos de opción «cortoplacista» más propia de algunas «modas» pasajeras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  2. 2 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  3. 3 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin
  4. 4

    La lista de las firmas granadinas más rentables con Naranjas Jiménez a la cabeza
  5. 5 El flamante y nuevo hotel de Granada sobre un acantilado con vistas al mar: «Algo único»
  6. 6

    Un juez confirma que el meteorito de Colomera es propiedad de un particular
  7. 7

    Efidoil: la discreta empresa que escala 462 puestos y se cuela entre las grandes de Granada
  8. 8

    Trece años y medio de cárcel por querer matar a su madre con una bomba en Santa Fe
  9. 9 El granadino que ya amenaza al Granada en Segunda
  10. 10

    «Es nuestra Alhambra, somos de Granada y no podemos fallar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Puigdemont llama a cerrar filas en Junts ante el auge de la ultra Aliança Catalana

Puigdemont llama a cerrar filas en Junts ante el auge de la ultra Aliança Catalana