Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Junts reunió a su ejecutiva en Waterloo el día después de la reunión entre Puigdemont e Illa. EFE

Puigdemont activa la cuenta atrás para decidir si rompe con el Gobierno

El líder de Junts trasladó al president Illa en Bruselas que el estado de las relaciones con los socialistas es todo menos buena

Cristian Reino

Barcelona

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:56

La ejecutiva de Junts, reunida en Waterloo, apretó el miércoles el botón que pone en marcha la cuenta atrás a la legislatura española: en este ... trimestre, en otoño, el partido independentista catalán decidirá si sigue apoyando al Gobierno. Este es el anuncio que salió del cónclave postconvergente, el día después de que el presidente de la Generalitat y el líder de Junts se vieran cara a cara por primera vez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las preferencias gastronómicas y «muy saludables» de Zidane en un restaurante de Granada
  2. 2 Cuatro heridos en un accidente entre un camión y dos turismos en la A-44 en Campotéjar
  3. 3

    Albayda se queda sin terreno para construir tres décadas después de su nacimiento
  4. 4 El tren turístico urbano dejará de pasar por la Carrera del Darro a partir del 17 de septiembre
  5. 5

    Una hamburguesa cocinada en familia en El Bejarín
  6. 6

    Las obras del Paseo de la Explanada alcanzan ya el 65% de ejecución
  7. 7

    El Granada se levanta de la lona
  8. 8

    La casa del pueblo del PSOE de Guadix aparece llena de pintadas xenófobas e insultos a Pedro Sánchez
  9. 9 Los bomberos rescatan a una vaca atrapada en Sierra Nevada
  10. 10 Luka Gagnidze, único fichaje fuera de la convocatoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Puigdemont activa la cuenta atrás para decidir si rompe con el Gobierno

Puigdemont activa la cuenta atrás para decidir si rompe con el Gobierno