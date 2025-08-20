Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, informa a los medios del desarrollo del CECOD. EP

Protección Civil critica las «polémicas artificiales» del PP para no hablar de su gestión

Barcones asegura que «el 100% de las solitudes de la emergencia han sido satisfechas» con los medios que dispone el Estado, «no pidiendo cosas que son imposibles»

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:10

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha criticado este miércoles los «discursos ficticios» y las «polémicas artificiales» alentadas desde las comunidades gobernadas por ... el PP afectadas por los graves incendios forestales que asolan parte del país -Galicia, Castilla y León y Extremadura, respectivamente- «para no hablar de su gestión» como organismo competente en la prevención y extinción del fuego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  2. 2 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  3. 3

    Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo
  4. 4

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  5. 5

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  6. 6

    Dimite un concejal de Gualchos tras la muerte de un trabajador de su finca
  7. 7 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  8. 8

    Así será la nueva piscina de la Chana, ubicada en la zona de Acacias
  9. 9 La imagen de un bombero de Granada en los incendios de Galicia, protagonista del New York Times
  10. 10 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Protección Civil critica las «polémicas artificiales» del PP para no hablar de su gestión

Protección Civil critica las «polémicas artificiales» del PP para no hablar de su gestión