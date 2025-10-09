Prostitutas y mucho 'cash' en los mensajes del 'caso Ábalos': «Necesito pulseras para la puta»

Son centenares de wasaps y 'cash' y transferencias por todos sitios. Una avalancha de mensajes intervenidos en el teléfono de Koldo García que dibujan la ... verdadera vida de José Luis Ábalos más allá de la fachada del ministerio o más allá del pulcro dirigente del PSOE o del diputado. Un continuo trasiego de dinero en metálico o con Koldo como pantalla. Decenas de miles de euros que durante años que gestionaba su asesor, ya fuera para pagar prostitutas o para abonar la pensión de sus hijos. Esos mensajes, a los que ha tenido acceso este periódico, han sido aportados como anexo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al vasto informe patrimonial del Ábalos enviado al Supremo la pasada semana.

Varias de las doce carpetas que incluye este anexo recogen mensajes referidos a las continuas gestiones que Koldo García hacía para contratar o pagar a prostitutas para su jefe. La UCO incluye esos wasaps porque confirman que siempre los abonos a estas mujeres eran en metálico y que siempre era el asesor el que operaba como una suerte de 'cajero automático humano' de su jefe, ya fuera para pagar a las trabajadoras del sexo, ya fuera para cubrir los gastos de los miembros de sus amplia familia fruto de sus tres matrimonios.

«Necesito pulseras para la puta», le llegó a informar Koldo García a su entonces mujer, Patricia Úriz, en febrero de 2021, en referencia a una de las mujeres que mantenían relaciones con Ábalos. La respuesta de Úriz confirma que, efectivamente, había más de una mujer de pago. «Pero para la 1 ¿no?», le respondió

Koldo, como hombre para todo, revelan esos mensajes, fue el encargado, por ejemplo, de gestionar los detalles de la particular 'fiesta' del exministro la Noche de Reyes de 2021. «Dice Jose que vayan las dos», le escribió el asesor a «Michel Brasil Valencia», una de las meretrices favoritas del exdirigente socialista, según se infiere de los mensajes. Koldo, en aquella ocasión gestionó y pagó supuestamente el desplazamiento de hasta tres mujeres (DNI incluidos para los billetes) para satisfacer a Ábalos. «Viene la rumana», avisó Michel al exasesor tras una larga conversación vía mensajería.

Otra de la cadena de mensajes recogidos por la UCO para evidenciar el constante flujo de dinero que movía Koldo en nombre de su jefe hace referencia a pagos a esta misma 'Michel' para otras chicas en junio de 2020, cuando todavía era ministro de Transportes. Esta chica brasileña le pasó a Koldo la cuenta de Caixabank de una tal 'Adry' para abonar lo que serían servicios anteriores. «¿Y qué tengo que hacer?», preguntó la mano derecha de Ábalos. «Échale 400», le respondió la prostituta, quien también gestionó con Koldo otros pagos «para Carol en Madrid».

En el vastísimo anexo de la UCO también incluye varios mensajes sobre las ya famosas «chistorras», el nombre en clave que Koldo, según la Guardia Civil, daba a los billetes de 500. Los wasaps, desde luego, no parecen confirmar la versión del exportero de prostíbulo y del propio Ábalos de que cuando hablaban de «chistorras» sí que hablaban de las populares salchichas. El 8 de marzo de 2019, Koldo y su entonces mujer se intercambiaron mensajes del tenor: «mira cuantos folios había«, »¿Chistorras?«, »En total«, »Sí, todo. ¿Y lechuga?»…

«Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa», apuntó en otra conversación sobre 'cash' Koldo, quien también en los mensajes se refería a los billetes de 500 euros como los «morados». De los wasaps recogidos por la UCO se infiere que, en realidad, los viajes de Koldo a la sede nacional del PSOE en Madrid a recoger dinero en efectivo eran continuos. . «Cariño me llamó ayer Celia que podía ir a buscar tú dinero y según me dijo el de Jose. He mandado un motorista», le comento en otra ocasión el exmano derecha de Ábalos a su exmujer en referencia a la persona que en el cuartel general de los socialistas se encargaba de hacer esos pagos.

«Te mando el (sobre) de Jose para que sepas; el otro ya te había dicho que lo recogía». «Te dieron la última vez 8000€ más o menos?»…. «El sobre de Víctor a mi mesa y el de Ferraz a la mesa del ministro»… los mensajes de Koldo a su exesposa sobre dinero en contante son una constante.