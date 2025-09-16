El PP y Vox se quedan solos contra el arraigo de inmigrantes

PP y Vox se quedaron ayer solos en el Congreso para la toma de en consideración de una propuesta de ley de la formación de ... extrema derecha para restringir regularizaciones por arraigo.

La reforma del Reglamento de Extranjería aprobada el pasado mayo suaviza los requisitos para que los inmigrantes irregulares obtengan un permiso de residencia temporal mediante la demostración de su adaptación en España. Entre otras medidas, se reduce el tiempo de permanencia en el país para acogerse a esta opción de tres a dos años. Además, los solicitantes no deberán presentar un contrato de trabajo si acreditan que serán mantenidos por un familiar.

Para Vox el Gobierno defendió el arraigo como algo excepcional de cara a la reforma, pero «se ha convertido en la vía mayoritaria de regularización de quienes entran por la puerta de atrás».

Los populares demostraron ayer que mantienen abierto el debate interno sobre su posición en materia de inmigración ilegal, un asunto con el que los de Santiago Abascal les gana terreno en las encuestas. El PP justificó su apoyo en que se deben endurecer las condiciones para evitar casos como el de que se regularice a un inmigrante con antecedentes penales. Eso sí, defendió que no toleraría la criminalización del inmigrante de salir la propuesta adelante.

Todos los demás grupos criticaron al PP por seguidismo a Vox. El más tajante fue Mikel Legarda. «Están alimentando un monstruo que al final les devorará», espetó a los populares el diputado del PNV.