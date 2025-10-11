Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ester Muñoz comparace en el Congreso el pasado martes. E. P.

El PP vincula el «silencio atronador» del Gobierno sobre el Nobel de Machado a los interéses de Zapatero en Venezuela

Califica a la opositora venezolana de «heroína» y ejemplo para todas las mujeres y califica de «deleznable» la comparación que hizo con Hitler de ella Pablo Iglesias

M. E. A.

M. E. A.

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:49

Comenta

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, cargó este sábado contra el Gobierno por su «silencio atronador» sobre la concesión a la líder ... venezolana opositora, María Corina Machado, del Nobel de la Paz de 2025, y lo vinculó directamente a los intereses «económicos» del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. «Parece que pesan más las condiciones económicas que gana Zapatero del régimen de Nicolás Maduro», afirmó la dirigente popular.

