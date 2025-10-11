El PP vincula el «silencio atronador» del Gobierno sobre el Nobel de Machado a los interéses de Zapatero en Venezuela

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, cargó este sábado contra el Gobierno por su «silencio atronador» sobre la concesión a la líder ... venezolana opositora, María Corina Machado, del Nobel de la Paz de 2025, y lo vinculó directamente a los intereses «económicos» del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. «Parece que pesan más las condiciones económicas que gana Zapatero del régimen de Nicolás Maduro», afirmó la dirigente popular.

Muñoz calificó a Machado como «una heroína del siglo XXI» y «un ejemplo para todas las mujeres y demócratas que defendemos la democracia liberal, la Justicia, las libertades». Este premio, añadió, demuestra que «estamos ganando a la izquierda una batalla muy importante, la de la democracia, la libertad y la Justicia».

Sobre las palabras de Pablo Iglesias comparando el viernes a Machado con Hitler, la portavoz del PP aseguro que «es deleznable» e »identifica muy bien a qué tipo de personajes ha metido Pedro Sánchez en el Gobierno de nuestro país«.