Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iván Espinosa de los Monteros. EFE

El PP respalda el nuevo centro de pensamiento de Espinosa de los Monteros

El secretario general de los populares, Miguel Tellado, acudirá a la presentación del proyecto del ex portavoz parlamentario de Vox

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:44

El espacio del centro-derecha en España vivirá en los próximos días una cita que quizá pueda llegar a ser transcendente para el futuro de ... este espacio político. El secretario general del PP, Miguel Tellado, acudirá este jueves a la presentación en Madrid de 'Atenea', el nuevo centro de pensamiento que presidirá el ex portavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Montero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  2. 2

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  3. 3

    Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  4. 4 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  5. 5 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  6. 6

    Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
  7. 7 El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada
  8. 8

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  9. 9

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  10. 10 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PP respalda el nuevo centro de pensamiento de Espinosa de los Monteros

El PP respalda el nuevo centro de pensamiento de Espinosa de los Monteros