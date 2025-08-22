Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, da una rueda de prensa este viernes en la sede del PP en Madrid. Efe

El PP pide la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para hablar de corrupción

Los populares aprovecharán la convocatoria la semana que viene de la Diputación Permanente para solicitar también la comparecencia de la vicepresidenta Montero y de las ministras Saiz y Redondo

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:19

El PP endurece su ofensiva contra el Gobierno de cara a la rentrée del curso político y solicita en el Congreso la comparecencia «urgente» de ... Pedro Sánchez para hablar de corrupción, tras la nueva imputación de su mujer, Begoña Gómez, por un delito de malversación. Los populares quieren también que el jefe del Ejecutivo dé explicaciones sobre el proceso judicial de la supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez, y que dé cuenta de «los incumplimientos en materia de prevención contra la corrupción» detallados por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). «Estamos sufriendo las consecuencias de un Gobierno que nace de la corrupción y que es incapaz de luchar contra la corrupción», ha afirmado la secretaria general de los populares europeos, Dolors Montserrat, en una rueda de prensa en la sede nacional del PP en Madrid.

