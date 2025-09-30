Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alberto Núñez Feijóo clausura unas jornadas este martes en el Senado. Efe

El PP lleva al Constitucional el bloqueo del Congreso a sus leyes tramitadas en el Senado

Feijóo da orden de impulsar un conflicto de atribuciones por «hurtar» a la Cámara alta su facultad de legislar «por orden del Gobierno»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:22

El PP vuelve a poner a Francina Armengol en el punto de mira y promoverá la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal ... Constitucional por el bloqueo sistemático del Congreso de las iniciativas legislativas aprobadas por la mayoría absoluta del Senado, en manos de los populares, «por orden» del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «El Congreso está hurtándole al Senado la facultad de legislar por orden del Gobierno», denunció este martes el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura de unas jornadas parlamentarias organizadas a puerta cerrada en la Cámara alta.

