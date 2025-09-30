El PP lleva al Constitucional el bloqueo del Congreso a sus leyes tramitadas en el Senado
Feijóo da orden de impulsar un conflicto de atribuciones por «hurtar» a la Cámara alta su facultad de legislar «por orden del Gobierno»
Madrid
Martes, 30 de septiembre 2025, 14:22
El PP vuelve a poner a Francina Armengol en el punto de mira y promoverá la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal ... Constitucional por el bloqueo sistemático del Congreso de las iniciativas legislativas aprobadas por la mayoría absoluta del Senado, en manos de los populares, «por orden» del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «El Congreso está hurtándole al Senado la facultad de legislar por orden del Gobierno», denunció este martes el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura de unas jornadas parlamentarias organizadas a puerta cerrada en la Cámara alta.
Desde que comenzase la legislatura, el Senado ha aprobado 31 leyes a propuesta del PP. Diecisiete de ellas, según explicó el líder de la oposición, contaron con el respaldo de otros grupos parlamentarios, por lo que, de repetirse ese mismo esquema en el Congreso, las propuestas de los populares saldrían adelante. «Es una total perversión del sistema, es un sinsentido y un fraude de ley», aseveró Feijóo.
