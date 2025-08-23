El PP insta al Gobierno a fomentar el tráfico en aeropuertos regionales

Ryanair anunció el pasado mes de enero la supresión de 640.000 plazas en España para este verano, cancelando todos sus vuelos en varios aeropuertos ... regionales y reduciendo el tráfico en otros. Una decisión que, según denuncia el PP en una moción en la comisión de Industria y Turismo del Senado, impacta negativamente en el sector turístico, debilita la competitividad y profundiza las desigualdades territoriales. Es por ello, que la formación de Alberto Núñez Feijóo insta al Gobierno a diseñar e implementar una estrategia nacional de conectividad aérea para aeródromos regionales que garantice la accesibilidad de todas las regiones, con especial atención a aquellas con menos alternativas de transporte.

En el texto, al que ha tenido acceso este periódico, los populares denuncian que el Ejecutivo y Aena han abandonado «por completo» a los aeropuertos regionales de la España vaciada. Un abandono que, junto a la reducción de conexiones aéreas en estos aeródromos limita la llegada de visitantes, afectando directamente a hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios locales, «especialmente en comunidades que dependen en gran medida del turismo para su sustento económico».

Para fomentar el tráfico en aeropuertos regionales, el PP solicita establecer incentivos fiscales, no fiscales y reducciones de tasas aeroportuarias en todos los aeropuertos nacionales, siguiendo el ejemplo de países como Italia, Suecia, Chipre y Turquía, para atraer y retener operaciones de aerolíneas. Los conservadores defienden la necesidad de «implementar políticas proactivas que incentiven de manera real a las aerolíneas a mantener y ampliar sus operaciones en aeropuertos regionales, asegurando así la cohesión territorial y el desarrollo económico equilibrado».

Los populares urgen además al Ejecutivo a «evaluar y ajustar las políticas fiscales y regulatorias para garantizar que las tasas y cargas impositivas sean competitivas a nivel internacional» y evitar la fuga de aerolíneas a otros destinos. «Es imperativo que el Gobierno adopte medidas urgentes para garantizar una conectividad equitativa en todo el territorio nacional, evitando que ciertas comunidades queden aisladas y desatendidas», recalcan.

El fomento del Turismo interno para visitar las diversas regiones de España y la mejora de la accesibilidad para personas con discapacidad en destinos turísticos son otras de las peticiones que recoge la moción del PP registrada en la Cámara alta.