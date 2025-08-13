El PP focaliza las críticas por los incendios en Puente al que exige «pedir perdón» o dimitir

Con España ardiendo por los cuatro costados -el Gobierno cifra en 14 los incendios, que afectan a siete comunidades autónomas-, la responsabilidad por la gestión ... de su extinción vuelve a convertirse en motivo de disputa política. El PP focaliza en el ministro de Transportes, Óscar Puente, de visita en Almería, las críticas por la situación, especialmente por los mensajes en tono jocoso que realizó el pasado lunes por la noche relacionando los incendios en Cádiz con el lugar de veraneo del presidente de la Junta de Castilla y León. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del partido, Elías Bendodo, le ha instado este miércoles a «pedir perdón» o dimitir.

«Si Óscar Puente pisa tierra andaluza tiene que pedir disculpas al conjunto de los andaluces por reírse del incendio en Zahara de los Atunes. Sobre todo teniendo un tren que es una lotería. El ministro se dedica a insultar en redes sociales. Tuvo que borar el tuit porque sabía que se había pasado», ha zanjado el dirigente malagueño.

Bendodo también ha defendido la gestión de las comunidades autónomas del PP que, en su opinión, «están tirando del carro». «Mientras el Gobierno está en lo de siempre, en el si necesitan ayuda que la pidan. Solo actúa cuando se lo piden, igual que en la dana de Valencia. No funciona así nuestro país. Nuestro país necesita un Gobierno proactivo», ha señalado, en contra de lo que defiende el Gobierno.