El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol. EP

El PP catalán desautoriza la vía 'catalanista' de Albiol

El alcalde de Badalona apoyó el pacto en defensa de la lengua catalana suscrito por el Goven con las fuerzas soberanistas

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:23

El PP catalán ha desautorizado este jueves al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que el lunes aprobó una moción en el pleno municipal de ... respaldo al pacto nacional por la lengua catalana suscrito por el Govern con las fuerzas soberanistas del Parlament.

