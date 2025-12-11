Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un avión de Plus Ultra en tierra Efe

La Policía registra la sede de Plus Ultra, la aerolínea rescatada por el Gobierno

Los agentes de la UDEF, por orden del mismo juzgado que investigó el desembolso de 53 millones de dinero público, han clonado dispositivos en una investigación secreta sobre blanqueo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 11 de diciembre 2025, 11:16

Comenta

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró este jueves la sede en Madrid de la aerolínea Plus Ultra en ... el marco de una investigación por blanqueo de capitales. Esta compañía aérea, de origen español pero controlada por capital de venezolano próximo al régimen de Nicolás Maduro, fue rescatada en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Aquel polémico rescate fue investigado por el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, pero acabó por archivar la causa por error procesal en la prórroga.

