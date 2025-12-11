La Policía registra la sede de Plus Ultra, la aerolínea rescatada por el Gobierno

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró este jueves la sede en Madrid de la aerolínea Plus Ultra en ... el marco de una investigación por blanqueo de capitales. Esta compañía aérea, de origen español pero controlada por capital de venezolano próximo al régimen de Nicolás Maduro, fue rescatada en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Aquel polémico rescate fue investigado por el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, pero acabó por archivar la causa por error procesal en la prórroga.

Este jueves, por orden de este mismo juzgado en una causa que está secreta, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, irrumpieron en las oficinas de la compañía para clonar varios dispositivos y servidores.

La Fiscalía en octubre de 2024 presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional en la que apuntaba al posible uso indebido de los fondos públicos provenientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE) que gestiona por la SEPI. La denuncia señalaba que Plus Ultra habría utilizado el dinero público aprobado por el Ejecutivo para devolver préstamos a sociedades investigadas en Francia y Suiza por operaciones de blanqueo de capitales vinculadas al régimen venezolano.

El rescate de Plus Ultra ha estado en el centro de la polémica desde el principio, sobre todo por lo rápido que se gestó en los primeros meses de la pandemia y sin comprobar que la aerolínea cumplía todos los requisitos. Aunque la empresa aseguró estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, lo que era una condición ‘sine qua non’ para acceder a los fondos públicos para hacer frente a la pandemia de la covid, lo cierto es que auditorias posteriores revelaron que sí que existían deudas y aplazamientos.

El conseguidor y supuesto 'arrepentido' del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, aseguró en su momento que mientras José Luis Ábalos fue el principal responsable para presionar en el rescate de Air Europa, en el caso del desembolso a Plus Ultra fue el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.