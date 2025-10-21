Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Concentración de periodistas frentes al Supremo Efe

El CGPJ denuncia «insuficiencias y fallas» en la 'ley Bolaños' sobre el secreto de los periodistas

El Poder Judicial asegura que le causa «perplejidad» que el Gobierno trate de «limitar» los derechos de los informadores con un texto con menos «protección» que lo establecido por la UE

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 21 de octubre 2025, 14:05

Duro varapalo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al anteproyecto de Ley del Gobierno para regular por primera vez en la democracia el secreto ... profesional de los periodistas. El CGPJ, en un borrador que se debatirá este miércoles en el Pleno, denuncia numerosas «insuficiencias y fallas» en el texto del anteproyecto de 'Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de servicios de medios de comunicación', que el pasado julio aprobó el Consejo de Ministros bajo el 'padrinazgo' del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

