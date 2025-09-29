Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, este lunes en rueda de prensa. Podemos

Podemos pone en duda su apoyo en el Congreso al embargo a Israel que califica de «estafa»

Los morados instan al Gobierno a reformular el real decreto y advierte de que trasladará sus exigencias en aras a que la medida sea «de verdad real y efectiva»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:26

Una «tomadura de pelo» y una «estafa». En Podemos no ahorran calificativos para definir al real decreto sobre el embargo de armas a Israel que ... el Consejo de Ministros aprobó el martes pasado. El portavoz del partido morado, Pablo Fernández, ha exigido este lunes al Gobierno que lo rehaga para que no sea un «coladero» a operaciones de material militar con este país. No obstante, no se cierra a la opción de que se tramite como proyecto de ley en el Congreso si el Ejecutivo se aviene a incluir sus propuestas, aunque no ha habido contactos al respecto, por lo que no confirman su apoyo al mismo.

