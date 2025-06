Podemos planta a Sánchez en la ronda de contactos por considerarla «un lavado de cara»

Podemos plantará a Pedro Sánchez y no participará en la ronda de contactos que el presidente de los socios ha convocado esta semana con sus ... socios parlamentarios y cuyo primera encuentro tendrá lugar esta tarde, con Yolanda Díaz. Los morados consideran estas reuniones, con las que el dirigente socialista espera testar el grado de apoyo que mantiene tras los últimos escándalos en el partido, un «lavado de cara de un partido corrupto» al que no quieren prestarse.

Así lo ha comunicado este lunes su portavoz, Pablo Fernández, que cree que las revelaciones del informe de la UCO que relaciona al ya ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como la 'trama Koldo' no es un caso aislado, sino que ya se puede hablar del «caso PSOE». «A la gente progresista le queremos mandar un mensaje nítido, no hay que elegir entre lo malo o lo peor, impulsemos una alternativa libre de corrupción», ha zanjado Fernández.

Sumar, por su parte, había reclamado al socio mayoritario la convocatoria «urgente» de la comisión de seguimiento del pacto de coalición y un «resteto» de la legislatura. Mientras se espera si esta se convoca o no, Díaz será la primera de las aliadas parlamentarias en reunirse con Sánchez. Lo hará esta tarde, y en ella la vicepresidenta segunda trasladará al jefe del Ejecutivo la petición de abrir una nueva relación entre las dos alas del Goobierno en la que prime una confianza que los magentas creen traicionada por la revelación de los supuestos casos de corrupción.