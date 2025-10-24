Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Irene Montero atiende a los medios a las puertas del Congreso. EP

Podemos da por muerta la legislatura y el PNV se pone a la expectativa

Los partidos que sustentan al Gobierno culpan al PSOE de una situación que pone en jaque la continuidad de la legislatura

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:42

«La legislatura está muerta». La sentencia la pronunció este viernes Irene Montero, quien consideró al PSOE como único responsable de que el Gobierno esté ... al borde de perder la ya de por sí precaria mayoría que lo sostiene en el Congreso.

