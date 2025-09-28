Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente del PNV, Aitor Esteban y el Lehendakari vasco, Imanol Pradales EP

El PNV se abre a pactar con Bildu «un salto» hacia «un nuevo estatus político» para Euskadi

Celebra su Día del Partido sin mención a Sánchez aunque en modo electoral, mientras el lehendakari Pradales dirige a Ayuso un cántico en euskera

Olatz Barriuso

Vitoria

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:47

El PNV ha celebrado hoy en las campas alavesas de Foronda su gran acto anual de comunión con la militancia -el Alderdi Eguna o Día ... del Partido- afanándose en marcar perfil en la centralidad, evitando cualquier reproche a sus aliados socialistas y confrontando por el electorado nacionalista con EH Bildu, pero con la mano tendida para negociar y en su caso pactar «un salto estatutario hacia un nuevo estatus político» para Euskadi. La posibilidad de reformar el marco de autogobierno avanzando en la soberanía es un debate recurrente en el País Vasco, la primera comunidad que aprobó la ley que regula su autonomía y la única que no la ha modificado en casi medio siglo. Debate que ha vuelto a coger aire después de que el lehendakari, Imanol Pradales, haya urgido a los partidos a llegar a un acuerdo en nueve meses ante la incertidumbre que rodea la legislatura española y la eventualidad de una mayoría en las urnas del PP con Vox. Un nuevo Estatuto precisa la anuencia de las Cortes.

