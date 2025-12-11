Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Registros de la UCO de la Guardia Civil en la sede de la empresa Servinabar en Pamplona. Diario de Navarra

Los peritos de la Guardia Civil no pueden avalar la autenticidad total de los audios de Koldo

Admiten al juez del Supremo que no pueden descartar, en el plano teórico, que algunas grabaciones se hubiesen podido manipular con inteligencia artificial

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 11 de diciembre 2025, 16:15

Comenta

Los peritos que han declarado este jueves en el Tribunal Supremo, en el marco de la instrucción del 'caso Koldo', han exhibido sus diferencias de ... fondo sobre la posible manipulación de los audios intervenidos al que fuera asesor ministerial de José Luis Ábalos en el registro de su vivienda en febrero de 2024. Unas grabaciones contenidas en varios dispositivos móviles y un reproductor que, a la postre, se han convertido en el principal indicio contra los investigados por el presunto amaño de obra pública a cambio del cobro de comisiones ilegales: los citados Ábalos y Koldo, Santos Cerdán, los cinco empresarios adjudicatarios y tres ex altos cargos de la multinacional Acciona.

