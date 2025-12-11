Los peritos de la Guardia Civil no pueden avalar la autenticidad total de los audios de Koldo

Los peritos que han declarado este jueves en el Tribunal Supremo, en el marco de la instrucción del 'caso Koldo', han exhibido sus diferencias de ... fondo sobre la posible manipulación de los audios intervenidos al que fuera asesor ministerial de José Luis Ábalos en el registro de su vivienda en febrero de 2024. Unas grabaciones contenidas en varios dispositivos móviles y un reproductor que, a la postre, se han convertido en el principal indicio contra los investigados por el presunto amaño de obra pública a cambio del cobro de comisiones ilegales: los citados Ábalos y Koldo, Santos Cerdán, los cinco empresarios adjudicatarios y tres ex altos cargos de la multinacional Acciona.

Los especialistas de la Guardia Civil y de la defensa del exdirigente socialista han ratificado ante el instructor Leopoldo Puente sus conclusiones sobre los informes elaborados de los citados audios, cuyo contenido se extiende entre 2019 y 2023. Los agentes del instituto armado, como era de esperar, avalaron en genérico la autenticidad de las grabaciones, aunque admiten que su apreciación final no es definitiva porque faltarían por analizar elementos más concretos. Por su parte, los expertos propuestos por Cerdán han insistido en su tesis de que habrían sido manipulados.

Puente citó a los dos peritos de parte y a los cuatro de la Guardia Civil «a fin de aclarar, completar o precisar» el resultado de sus informes, para poder valorarlos ante las «discrepancias» entre sus valoraciones. El magistrado consideró que era «relevante» conocer, «hasta donde resulte técnicamente posible, los extremos relativos a si las conversaciones que se reflejan en los archivos de audio que han sido objeto de las pericias (...) fueron grabados directamente en los terminales en los que se hallaron o si pudieran proceder de otros archivos de audio».

Así las cosas, convocó este jueves a los expertos para intentar determinar si los archivos de audio son «auténticos, en el sentido de que pueda descartarse, en términos de razonabilidad, que hayan podido ser objeto de alguna clase de manipulación, corte o edición».

En su informe, los peritos públicos ya advirtieron al magistrado de que no habían identificado «trazas» que evidenciaran «alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos en la administración del sistema iOS (propio de los iPhones) relacionados con la aplicación Voice Memos y los audios objeto de estudio». Los audios examinados, según explicaron, no presentan indicios de edición y las grabaciones se corresponden con el tipo de grabadora y modelo del dispositivo analizado.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, este jueves dos de los peritos de la Guardia Civil han manifestado que no pueden descartar, en el plano teórico, que algunas de las grabaciones se hubiesen podido manipular con inteligencia artificial (IA). No obstante, han reiterado que no hay evidencia de ello. Ya en su informe indicaron que, «aunque la relación de los archivos de audio encontrados en el indicio digital mantiene los metadatos de fecha de creación y modificación, la ausencia de registros y archivos de configuración complementarios que pudiera gestionar el dispositivo limita la fiabilidad para establecer con precisión el momento exacto en que fueron grabados, no pudiendo establecer una cronología de hechos fiable».

«Irregularidades»

En otro informe sobre la acústica de esos ocho documentos sonoros, la Guardia Civil observó algunas irregularidades, señalando que hay algunos audios en los que «la fecha de etiquetado distaba seis meses de la de grabación», que no tienen «metadatos de fecha/hora interna, lo que limita la trazabilidad temporal directa», o que es necesario «realizar estudios posteriores».

Este jueves, en su turno, los dos peritos propuestos por Cerdán han ratificado el contenido de su informe, en el que detectaron «irregularidades» en las grabaciones de Koldo García que no pueden considerarse «accidentales ni atribuibles al funcionamiento ordinario del sistema operativo iOS», propio de los iPhones. Así, confirmaron que los audios de Koldo presentan «incoherencias técnicas, temporales, estructurales y metodológicas» algo que, a su juicio, solo puede explicarse «por exportación, reensamblaje o manipulación técnica».

El informe de la defensa añadía que la calidad técnica de los audios muestra que «no reúnen los requisitos mínimos exigidos para una identificación biométrica de locutor», por lo que creen que «no puede sostenerse científicamente que las voces analizadas correspondan a una misma persona, ni que puedan atribuirse con fiabilidad a individuo concreto alguno».

La defensa del exdiputado socialista ha combatido en todo momento la autenticidad de dichos audios al considerar que el que fuera asesor de Ábalos en Transportes podría ser un «agente encubierto» de la Guardia Civil que podría haber fabricado o manipulado las grabaciones o, al menos, provocado ciertas conversaciones, sabedor de que las estaba registrando. Sus abogados también han planteado en sus escritos la posibilidad de que se usara un programa informático del estilo de Pegasus para hacer las grabaciones, recordando en ese sentido que hay juzgados que ya investigan el presunto espionaje con ese programa israelí.