Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juanfran Pérez Llorca saluda este lunes al síndic de Vox, José María Llanos. J.Cuellar

Pérez Llorca asegura que le corresponde a la dirección nacional del PP proponer el candidato para suceder a Mazón

«A mí nadie me lo ha propuesto», afirma el secretario general del PPCV al ser preguntado por si Feijóo se lo ha ofrecido

EP

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:18

Comenta

El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que le corresponde a la dirección nacional de su partido «proponer» el candidato ... para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, al tiempo que ha rechazado entrar en «especulaciones» sobre este asunto, aunque ha reconocido que no puede «negar» que su nombre está «encima de la mesa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  3. 3 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  4. 4 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  5. 5 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  6. 6

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  7. 7

    El Covirán hace posible lo imposible
  8. 8 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  9. 9

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  10. 10 Repsol te cambia tu aceite de cocina usado por descuentos para repostar gasolina o diésel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pérez Llorca asegura que le corresponde a la dirección nacional del PP proponer el candidato para suceder a Mazón

Pérez Llorca asegura que le corresponde a la dirección nacional del PP proponer el candidato para suceder a Mazón