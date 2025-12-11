Peramato alaba a García Ortiz en su estreno como fiscal general

Teresa Peramato se convirtió este jueves en la nueva fiscal general del Estado. Lo hizo con un discurso inaugural donde expresó su «admiración» a su ... predecesor, el dimitido Álvaro García Ortiz, al tiempo que instó a «sociedad, instituciones y organizaciones» a «adoptar un posicionamiento claro y activo frente al acoso sexual y demás atentados contra la libertad sexual de las mujeres, las niñas y los niños», manifestó tras tomar posesión del cargo en el Supremo.

Fiscal experta en la lucha contra la violencia de género, Peramato reiteró la especialización como «una exigencia ineludible de nuestro tiempo, una garantía de rigor y eficacia» y apeló a la Justicia no como una «abstracción», sino como «un servicio público», aseveró.

Sobre la condena a García Ortiz por revelar secretos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, fue muy directa. «No puedo eludir una referencia al procedimiento recientemente seguido ante la Sala Segund. Ha sido una herida profunda que ha atravesado la Fiscalía española y que debe sanar. Confío en que lo hará bajo mi dirección y con el esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con vosotros», recalcó.

Como también hizo en su comparecencia en el Congreso, expresó su «agradecimiento sincero» a quienes la han precedido en el puesto y mencionó en especial a García Ortiz. «Quiero expresar públicamente mi reconocimiento, mi respeto, mi admiración y agradecimiento a mi predecesor más inmediato, y mi cariño a él y a toda su familia», dijo.