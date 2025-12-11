Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Toma de posesión de Teresa Peramato Martín como Fiscal General del Estado. EP

Peramato alaba a García Ortiz en su estreno como fiscal general

Fiscal experta en la lucha contra la violencia de género reiteró la especialización como «una exigencia ineludible de nuestro tiempo»

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 11 de diciembre 2025, 21:17

Teresa Peramato se convirtió este jueves en la nueva fiscal general del Estado. Lo hizo con un discurso inaugural donde expresó su «admiración» a su ... predecesor, el dimitido Álvaro García Ortiz, al tiempo que instó a «sociedad, instituciones y organizaciones» a «adoptar un posicionamiento claro y activo frente al acoso sexual y demás atentados contra la libertad sexual de las mujeres, las niñas y los niños», manifestó tras tomar posesión del cargo en el Supremo.

