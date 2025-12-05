Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El comisionista y presunto corruptor Víctor de Aldama a su salida de la Audiencia Nacional el pasado 27 de noviembre. EFE

Peinado desbarata el intento de las acusaciones de vincular los casos Begoña Gómez y Koldo

Confirma su rechazo a la testifical de Aldama porque la Audiencia Provincial ya obligó al juez a cerrar la línea de investigación por el rescate de Air Europa

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:32

Comenta

Las acusaciones populares personadas en el 'caso Begoña Gómez', el colectivo provida Hazte Oír, Vox o el pseudosindicato Manos Limpias, llevan desde verano tratando de ... vincular la causa abierta contra la mujer del presidente del Gobierno con el 'caso Koldo', que se instruye en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Su objetivo ha sido buscar la declaración en los juzgados de Madrid de Víctor de Aldama, el comisionista y presunto corruptor, para unir los puentes entre ambos procedimientos con el rescate de Air Europa como telón de fondo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  2. 2 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  3. 3 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  4. 4 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  5. 5 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  6. 6 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  7. 7 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón
  8. 8

    Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado
  9. 9 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031
  10. 10 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Peinado desbarata el intento de las acusaciones de vincular los casos Begoña Gómez y Koldo

Peinado desbarata el intento de las acusaciones de vincular los casos Begoña Gómez y Koldo