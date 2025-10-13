Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El juez de Madrid Juan Carlos Peinado.

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado. RTVE

Peinado confirma que seguirá investigando a Begoña Gómez hasta su jubilación

Prorroga medio año la causa hasta abril de 2026 ante las «numerosas diligencias» pendientes de resolver

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:44

Comenta

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado ha acordado este lunes prorrogar seis meses más, hasta abril de 2026, la causa abierta contra la esposa ... del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y otros tres investigados por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación de caudales públicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El granadino Custodio Pérez, número 1 en ventas tras su paso por La Revuelta: «A la mesa con Ken Follet»
  2. 2 Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad
  3. 3 La fundación Herogra proyecta un gran hospital oncológico en el PTS
  4. 4 Aviso de la traumatóloga Geek sobre el mal de los huesos que amenaza a «la mitad de la población»
  5. 5

    El Parque Nacional eliminará el último vestigio humano de la cumbre del Veleta
  6. 6 El delito de ir a 207 km/h por una carretera de Motril con límite de cien
  7. 7 Un pueblo del Valle de Lecrín celebrará este domingo la Primera Fiesta de las Granadas
  8. 8

    El Granada no acudirá al mercado libre de delanteros por la lesión de Bouldini
  9. 9 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  10. 10

    Rehabilitan un edificio de San Juan de Dios para construir seis viviendas turísticas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Peinado confirma que seguirá investigando a Begoña Gómez hasta su jubilación