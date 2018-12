Pablo Iglesias se coge la baja por paternidad El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. / Ep La principal voz de Podemos hasta el mes de marzo será Irene Montero ANDER AZPIROZ Madrid Jueves, 20 diciembre 2018, 19:50

El de este jueves será el último pleno de Pablo Iglesias en el Congreso, previsiblemente, hasta el mes de marzo. Y es que el líder de Podemos cogerá estas navidades la baja por paternidad que le corresponde. La voz en este tiempo de la formación morada será Irene Montero, quien se ha encargado de cuidar a los dos hijos de la pareja desde su nacimiento prematuro en el mes de julio.

«Estoy muy feliz porque no se me ocurre mejor plan los próximos meses que estar cuidando a mis hijos», ha celebrado Iglesias en los pasillos de la Cámara Baja. El secretario general de Podemos y la portavoz parlamentaria han optado por repartirse al 50% las bajas que les correspondían respectivamente. «Los hombres no estamos para ayudar a nuestras compañeras, estamos para corresponsabilizarnos y creo que nosotros teníamos la obligación de ser ejemplo», ha justificado Iglesias.