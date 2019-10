Ortega Smith: «Las 13 Rosas asesinaban y violaban vilmente» Javier Ortega Smith. / Efe El secretario general de Vox afirma que la Ley de Memoria Histórica solo busca dividir a los españoles E. P. Madrid Viernes, 4 octubre 2019, 15:08

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado que durante la Guerra Civil Española hubo crímenes de ambos bandos y ha destacado que las trece mujeres fusiladas por las tropas franquistas conocidas como las '13 Rosas' «torturaban, asesinaban y violaban vilmente» en las checas de Madrid durante la guerra.

En una entrevista en TVE, el número dos de la formación ultraderechista ha explicado por qué Vox está en contra de la Ley de Memoria Histórica, que, según él, «sólo busca dividir otra vez a los españoles» al hablar de que había un bando «bueno y malo, de ganadores y perdedores» cuando «en realidad hubo crímenes en ambos bandos».

«Yo no le tengo ningún miedo a la historia, pero si vamos a hablar de memoria histórica hay que hablar de toda no sólo de una parte, sino de todo lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir, como por ejemplo, que hay pocos reportajes hablando de las chicas de Madrid, las '13 Rosas' que torturaban, asesinaban y violaban vilmente y es que una guerra es una situación terrorífica en la que se pierde el concepto de justicia», ha señalado Ortega Smith.