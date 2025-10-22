Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fotograma del vídeo generado con IA en que Orriols dispara a Puigdemont Captura de pantalla

Orriols 'mata' a Puigdemont en las redes sociales

El abogado de Puigdemont anuncia acciones legales por un posible delito de odio por unos vídeos realizados con inteligencia artificial

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:24

Comenta

El abogado de Carles Puigdemont ha anunciado este miércoles que denunciará ante la Fiscalía un vídeo, difundido en una cuenta anónima en las redes sociales ... y realizado con inteligencia artificial, en la que aparece la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, disparando a bocajarro al presidente de Junts, Carles Puigdemont.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  3. 3 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  4. 4 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  5. 5 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  6. 6 Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada
  7. 7

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  8. 8

    Lluís Costa vuelve al Covirán Granada
  9. 9 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  10. 10 Raúl Berdonés y Lola Índigo, entre los premiados con la Medalla de Oro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Orriols 'mata' a Puigdemont en las redes sociales

Orriols &#039;mata&#039; a Puigdemont en las redes sociales