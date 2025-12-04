Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Teresa Peramato durante su comparecencia este jueves en el Congreso. EFE

La nueva fiscal general se compromente a «sanar» la «profunda herida» por la condena a García Ortiz

Teresa Peramato comparece en la Comisión de Justicia de la Cámara baja tras su nombramiento en sustitución de su antecesor, condenado por el Supremo

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:19

Comenta

El Congreso examina este jueves si Teresa Peramato cumple con los méritos y la idoneidad necesarios para asumir el cargo de fiscal general del Estado ... en relevo de Álvaro García Ortiz, quien renunció tras ser condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  2. 2 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  3. 3 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  4. 4

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe
  5. 5 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  6. 6 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»
  7. 7 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  8. 8

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  9. 9 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  10. 10

    Los concejales del PSOE de Nevada quitarán a la alcaldesa del mismo partido «tras ocho meses de baja»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La nueva fiscal general se compromente a «sanar» la «profunda herida» por la condena a García Ortiz

La nueva fiscal general se compromente a «sanar» la «profunda herida» por la condena a García Ortiz