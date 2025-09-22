Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Leticia Aróstegui

La «nota confidencial» sobre Sánchez: de los negocios del suegro a las vigilancias físicas

Las cinco páginas del informe parapolicial elaborado en 2014 revelan seguimientos en Pozuelo o las «saunas-prostíbulos» que ya desmintió la Justicia

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:05

«Nota Informativa: Riesgos PS. 9 de de noviembre de 2014. Información confidencial». El encabezado del documento que detalla la investigación parapolicial contra Pedro Sánchez, ... su familia y varios allegados políticos se compone de cinco páginas. Es el resumen de un trabajo de campo sin autorización judicial encargado hace 11 años desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, cuyo jefe era el comisario Eugenio Pino. Un agente jubilado que fue condenado en firme en febrero pasado a un año de prisión por el llamado 'caso del pendrive de los Pujol': la introducción de pruebas manipuladas en la causa judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  2. 2 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  3. 3

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  4. 4

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  5. 5

    Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar
  6. 6

    Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
  7. 7 El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada
  8. 8 La comarca granadina que alberga olivos milenarios de gran porte plantados por los romanos
  9. 9

    «No esperaba que mi crisis de los treinta fuera una metástasis»
  10. 10 La mansión que se vende a caballo entre Granada y la Costa por 3,5 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La «nota confidencial» sobre Sánchez: de los negocios del suegro a las vigilancias físicas

La «nota confidencial» sobre Sánchez: de los negocios del suegro a las vigilancias físicas