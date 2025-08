Una mujer pidió a Koldo acabar con la presión policial a un club que explotaba a prostitutas: «soy importante en la vida de José Luis»

Una mujer, con acento brasileño, pidió a Koldo García que moviera los hilos para rebajar la presión policial sobre un conocido prostíbulo de la localidad ... valenciana de Algemesí, 'El Ciervo', al tiempo que recordaba al exasesor del ministro que ella era «importante en la vida de José Luis», en aparente referencia al exsecretario de Organización del PSOE. Este club en noviembre de 2020 fue uno de los principales objetivos de una macro operación denominada Monoikos de la Policía Nacional contra la explotación sexual de prostitutas. Durante ese operativo, en este establecimiento y en otros cinco locales fueron liberadas 14 mujeres sometidas a un régimen de «casi esclavitud» en palabras de los agentes.

La petición de esta mujer al exasesor del exministro de Transporte figura en un audio de un minuto de duración que estaba entre los cerca de 20.000 archivos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautó en diversos dispositivos encontrados en febrero de 2024 en la casa de Koldo García en Alicante. Esas grabaciones han sido facilitadas a las partes personadas en el 'caso Koldo' en el Supremo, a petición, entre otros, del propio Koldo García.

En esa nota de voz, cuya datación se desconoce, la interlocutora latinoamericana comienza quejándose de que Koldo ya no «le cuida». «Dices que me vas a cuidar, luego me olvidas completamente», se lamenta.

«Empiezo a creer que no soy importante en vuestra vida… que sí, que soy importante en la vida de José Luis», le recuerda la mujer con acento brasileño antes de lanzarle su petición a bocajarro a Koldo García: «Escucha, quítame a la Policía de 'El Ciervo', de Algemesí. Llama al comisario y dile que no venga por aquí». La desconocida justifica la petición de rebajar la presión sobre este club «porque me hacen un contrato de trabajo y me empadronan». «Y encima puedo vender coquita disimuladamente», llega a confesar la interlocutora de Koldo García.

«¿Ok? ¿Puede ser? Así te quito compromisos de encima. Llamadita telefónica y se soluciona todo. Gracias, muy amable», se despide la mujer en esa nota de voz que los agentes de la UCO encontraron en uno de los móviles del exasesor de Ábalos.

20 detenidos

'El Ciervo', junto a otros cinco clubs de Murcia, Alicante y Almería, fue el objetivo de la macro operación que en noviembre acabó con 20 presuntos proxenetas detenidos y en la que fueron liberadas 14 mujeres. En el transcurso de ese operativo, en el que se realizaron doce registros, los funcionarios se incautaron de 90.000 euros en efectivo, cinco vehículos de alta gama, tres escopetas de caza y dos armas de fuego simuladas, así como «cocaína y marihuana preparada para su venta»

«Las víctimas eran obligadas a trabajar en jornadas continuadas de doce horas, sin días de descanso y con horarios tan estrictos que, en el caso de querer descansar o ducharse, eran multadas con hasta 200 euros, destacó entonces la Policía Nacional, que procedió al «cierre cautelar de los seis establecimientos donde eran explotadas las mujeres».